Ue: Fly Baghdad inserita in lista compagnie aeree vietate da Commissione europea

La Commissione europea ha aggiornato l'elenco delle compagnie aeree soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea per il mancato rispetto degli standard di sicurezza internazionali. In seguito all'aggiornamento, Fly Baghdad è stata inserita nell'elenco a causa di problemi di sicurezza individuati dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa). Questo aggiornamento, si legge in una nota dell'esecutivo Ue, "riflette anche la decisione di mantenere il divieto sui vettori aerei certificati in Nepal, visti i persistenti problemi di sicurezza individuati durante una visita di valutazione a settembre". "È con rammarico che abbiamo dovuto aggiungere Fly Baghdad all'elenco delle compagnie aeree vietate nell'Ue. Questa decisione si basa su gravi problemi di sicurezza identificati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea e riflette il nostro forte impegno per la sicurezza dei passeggeri in Europa e nel mondo. Ci auguriamo che Fly Baghdad continui a lavorare e a essere determinata a risolvere i problemi di sicurezza individuati in modo rapido e sostenibile", ha detto la commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean.