Ue: Fly Baghdad inserita in lista compagnie aeree vietate da Commissione europea (2)

- Da quest'ultimo aggiornamento, si legge nella nota della Commissione europea, un totale di 129 compagnie aeree sono state bandite dallo spazio aereo dell'Ue: 101 compagnie aeree certificate in 15 Stati, a causa dell'insufficiente controllo della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi Paesi; 22 compagnie aeree certificate in Russia. Inoltre, altre 6 compagnie aeree di altri Stati sono state bandite sulla base di gravi carenze di sicurezza. Come sottolinea la nota, si tratta di Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Baghdad (Iraq) e Iraqi Airways (Iraq). Altre due compagnie aeree sono soggette a restrizioni operative e possono volare verso l'Ue solo utilizzando specifici tipi di aeromobili: Iran Air (Iran) e Air Koryo (Corea del Nord). (Beb)