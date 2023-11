Ue: Borghi (Iv), Lega tra Marx e destre europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il capogruppo della Lega al Senato chiude il suo intervento sul decreto Immigrazione, citando Karl Marx come modello. Alla vigilia dell'evento delle destre europee organizzato dal suo partito. Torna alla memoria Kierkegaard: 'Gli uomini hanno il dono della parola non per nascondere i pensieri, ma per nascondere il fatto che non li hanno'". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a palazzo Madama. (Rin)