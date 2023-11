Turismo: assessore Roma, oltre 10 mila strutture abusive, normare settore extra alberghiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "un turista ha il diritto di decidere se andare in un albergo o in una struttura extra alberghiera" ma "questo non vuol dire che puoi comprare un appartamento e farci quello che ti pare" per questo "se vogliamo parlare di sostenibilità turistica dobbiamo dare un senso agli arrivi". Lo ha detto l'assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, intervenuta alla presentazione della ricerca "Turismo a Roma e nel Lazio: rilevanza economica e convivenza sociale", l'indagine promossa dal Consiglio regionale Unipol del Lazio, in corso nella sede della Camera di Commercio di Roma. "Tutte le amministrazioni comunali se domani vogliono normare il fenomeno dell'extra alberghiero non possiamo farlo - ha spiegato -. Mentre se domani voi aprite ristorante a casa vostra, io (governo ndr) vengo e metto il sigillo". Per questo "noi non siamo a favore dell'alberghiero o dell'extra alberghiero, siamo a favore di una cosa che abbia un senso logico", ha aggiunto. A Roma "abbiamo oltre 10 mila strutture abusive non sappiamo chi ci va, come e perché - ha concluso -. Allora se vogliamo parlare di sostenibilità turistica bisogna dare un senso agli arrivi turistici. Non con la banalizzazione di un turismo di alta o bassa gamma, ma Roma deve offrire servizi di altissimo livello. E un'altra cosa su cui siamo molto indietro sono i giovani". (Rer)