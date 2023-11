Speciale difesa: Iran, da Usa nuove sanzioni a rete per il finanziamento delle attività di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di 20 tra individui ed entità legali coinvolte nel finanziamento delle attività del ministero della Difesa iraniano e delle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran. In una nota, le autorità statunitensi hanno spiegato che Teheran sfrutta la vendita di materie prime per ricavare miliardi di dollari, da utilizzare per il finanziamento di attività destabilizzanti sul piano regionale e sostenere le attività di gruppi affiliati come Hamas ed Hezbollah. Le operazioni avvengono sfruttando diverse aziende dentro e fuori dall’Iran. Le sanzioni hanno colpito la società Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company, insieme al direttore generale, Majid Azami, e ad uno dei dipendenti, Elyas Niroomand Toomaj; l’azienda Pishro Tejarat Sana Company, insieme al presidente, Seyyed Abdoljavad Alavi; le società Puyuan Trade e Sihang Haochen, con sede ad Hong Kong; e le aziende emiratine Unique Performance General Trading, Opg Global General Trading, Jep Petrochemical, Future Energy, Tetis Global, Royal Shell Good Wholesalers e Three Energy. In aggiunta, sono state colpite dalle misure anche la società emiratine Transmart, insieme all’amministratore delegato, Zabi Vahap; l’azienda Mse Overseas, con sede a Singapore insieme a Sealink Overseas; e l’emiratina Solise Energy. (Was)