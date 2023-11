Speciale difesa: Usa-Ucraina, Blinken vede omologo a Bruxelles, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, a margine della ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso gli ultimi sviluppi nel quadro del conflitto tra Ucraina e Russia, dedicando particolare attenzione alla necessità di mantenere aperte le rotte commerciali nel Mar Nero. Il colloquio ha rappresentato anche una opportunità per fare il punto sui preparativi per la Conferenza sulla base industriale per la difesa che si terrà a Washington il 6-7 dicembre, durante la quale i rappresentanti di Ucraina e Stati Uniti si confronteranno sulle opportunità di cooperazione bilaterale nei campi della produzione di forniture militari per Kiev e della promozione di investimenti. (Was)