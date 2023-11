Speciale difesa: Venezuela, Usa e Regno Unito sostengono la Guyana nella disputa territoriale sull’Essequibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno mostrato il loro sostegno alla Guyana nella disputa territoriale e idrica con il Venezuela riguardante il corso del fiume Essequibo. L'ambasciatrice degli Stati Uniti in Guyana, Nicole Theriot, ha affermato che il Venezuela deve fermare le sue richieste sull'Essequibo. "Noi sosteniamo la sovranità territoriale della Guyana e chiediamo al Venezuela di fare lo stesso", ha detto. Il territorio, ancora da delimitare e sul quale il Venezuela vanta rivendicazioni storiche fin dai tempi in cui il Regno Unito era una potenza occupante, è oggetto di una lunga disputa tra i due Paesi a causa della quantità di risorse, e soprattutto di petrolio, presenti nella regione. "Le forze di difesa degli Stati Uniti e della Guyana hanno discusso i prossimi impegni per includere sessioni e processi di pianificazione strategica per migliorare la prontezza militare e le capacità di entrambi i paesi di rispondere alle minacce alla sicurezza", ha aggiunto la diplomatica. Allo stesso modo, l’Alto commissario del Regno Unito in Guyana, Jane Miller, ha insistito affinché il suo Paese credesse nella validità del lodo arbitrale di Parigi del 1899 e che il suo governo mantenga contatti permanenti con Georgetown per fornire assistenza in questioni di sicurezza. La Guyana ha portato il caso davanti alla Corte internazionale di giustizia per ottenere un verdetto sulla zona, anche se in precedenza si era impegnata a cercare una soluzione pacifica e amichevole con il Venezuela con la firma dell’accordo di Ginevra del 1966. (Vec)