Russia-Libia: Volodin riceve omologo Takala, abbiamo potenziale di cooperazione

- La Russia e la Libia hanno un grande potenziale di cooperazione in vari settori. E' quanto ha affermato Vjacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo), in un incontro con il presidente del Consiglio di stato superiore della Libia, Muhammad Takala, presidente dell'Alto consiglio di Stato libico, a Mosca in visita ufficiale. Volodin ha osservato che gli scambi commerciali tra i due Paesi sono aumentati di 2,8 volte rispetto all'anno scorso. "Abbiamo sempre sostenuto la cooperazione con la Libia. Il suo arrivo darà senza dubbio un impulso allo sviluppo delle nostre relazioni", ha affermato il presidente della Duma di Stato. Volodin ha evidenziato la necessità di fare di tutto per sviluppare il dialogo sia su una "base sistemica permanente", in modo che le relazioni si sviluppino anche a livello di comitati e commissioni specializzate. Takala ha osservato che la sua visita in Russia promuove il rafforzamento e lo sviluppo dell'amicizia tra i Paesi uniti dagli interessi comuni. Takala ha anche proposto di creare un gruppo di contatto con la Duma di Stato per coordinare il lavoro dei parlamentari. Volodin si è espresso a favore dell'iniziativa, evidenziando che tutti i membri della Duma di Stato "sono d'accordo sulla necessità di costruire relazioni con la Libia e il suo parlamento". (Rum)