Turismo: nel 2023 a Roma 35 milioni di presenze, più 9 per cento su 2022

24 luglio 2021

- Nel 2023 Roma ha raggiunto il massimo storico di presenze turistiche. Quest'anno, infatti, i pernottamenti nella Capitale supereranno i valori del 2019, attestandosi intorno ai 35 milioni, con un incremento del 9 per cento rispetto ai 32 milioni del 2022. È quanto emerge dalla presentazione della ricerca "Turismo a Roma e nel Lazio: rilevanza economica e convivenza sociale". L'indagine è promossa dal Consiglio regionale Unipol del Lazio, e la presentazione è in corso ora nella sede della Camera di Commercio di Roma. Su scala nazionale il Lazio si colloca al sesto posto in Italia con 36 milioni di pernottamenti, rispetto ai 38,1 dell'Emilia Romagna, i 42,8 per cento della Toscana e i 65,9 milioni del Veneto, che si colloca al primo posto. (Rer)