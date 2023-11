Colombia: inizia oggi a Città del Messico quinto ciclo negoziati governo-Eln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi a Città del Messico il quinto ciclo di negoziati tra il governo della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Una sessione preceduta da sensibili polemiche, legate al sequestro da parte del gruppo armato di Luis Manuel Diaz, padre del calciatore professionista "Lucho" Diaz. Nei giorni scorsi, il capo negoziatore del governo, Otty Patino, aveva chiesto all'Eln una riunione straordinaria per discutere del tema dei sequestri. I vertici dell'Eln hanno riconosciuto "l'errore", per la ricaduta mediatica e per aver scelto un obiettivo non coerente con le finalità della lotta armata, ma non intendono rinunciare alla pratica, unico modo per sostenersi economicamente. Di più, ha detto Eliecer Herlinto Chamorro Acosta, il comandante supremo dell'Eln noto con il nome di battaglia "Antonio Garcia", se lo Stato non si impegna a garantire altre forme di finanziamento, il "cessate il fuoco" proclamato con la ripresa del dialogo potrebbe essere a rischio. Con altre lettere inviate nei giorni scorsi e diffuse oggi sui media, l'Eln ha fatto sapere che non avrebbe aderito a nessuna riunione "urgente" convocata dal governo, al di fuori dell'agenda fissata ufficialmente tra le parti. (segue) (Mec)