Colombia: inizia oggi a Città del Messico quinto ciclo negoziati governo-Eln (2)

- Del tema del finanziamento, a volte rimandato a un fondo internazionale "ne abbiamo parlato in tutti i negoziati, sono decenni che lo proponiamo", ha detto Antonio Garcia in un'intervista concessa al canale "Red+Colombia". "Adesso è inevitabile risolverlo. Ci è stato chiesto un cessate il fuoco bilaterale per sei mesi e non potremmo portarlo avanti, dal momento che ai guerriglieri occorre coprire le spese per il cibo, la salute e le condizioni di vita di base di qualsiasi truppa". Il tema è tornato di attualità dopo che il governo del presidente, Gustavo Petro, ha insistito sulla necessità che l'Eln interrompa la pratica dei sequestri di persona per raccogliere fondi. Richiesta, hanno però sempre sostenuto i vertici dell'Eln, mai ratificata in un accordo tra le parti. Se il governo non vuole che "cerchiamo finanziamenti per vie illegali, deve essercene una per vie legali, seria. E si dovrebbe pensare alle garanzie. Su questo non si può giocare", ha detto il comandante dell'Eln. (segue) (Mec)