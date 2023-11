Colombia: inizia oggi a Città del Messico quinto ciclo negoziati governo-Eln (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garcia ha peraltro insistito nel dire che la banda armata non "fa sequestri. Ci sono diverse azioni di privazione della libertà, ma di diversa natura: prigionieri, ostaggi, trattenuti, sequestrati e scomparsi. L'Eln fa solo prigionieri e trattenuti: sono prigionieri i componenti delle Forze armate nemiche e le persone che hanno compiuto reati contro l'Eln o contro le comunità indigene". Persone cui si priva la libertà, ha proseguito, "applicando giustizia, come parte della condanna". In alternativa, l'Eln "trattiene" per "un tempo determinato" delle persone per "ragioni tributarie, politiche e di sicurezza. Le tributarie non hanno come obiettivo il lucro personale, ma rispondono alla politica collettiva del finanziamento delle strutture dell'Eln e dei lor piani sociali, politici o militari". Per il guerrigliero gli ostaggi vengono presi come scudi umani, cosa che "mai l'Eln ha fatto", mentre i sequestri sono forme di privazione della libertà "anonime, di cui nessuno si prende la responsabilità". (segue) (Mec)