Ue: Eurostat, a novembre stima inflazione annuale Italia allo 0,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una stima flash di Eurostat, l'inflazione annuale in Italia dovrebbe attestarsi allo 0,7 per cento nel mese di novembre, in calo rispetto all'1,8 per cento di ottobre. Un anno fa, i dati mostravano un aumento del 12,6 per cento. Per quanto riguarda le principali economie dell'eurozona, Eurostat stima che il tasso della Germania dovrebbe attestarsi al 2,3 per cento (rispetto al 3 per cento di ottobre), della Francia al 3,8 per cento (rispetto al 4,5 per cento di ottobre), della Spagna al 3,2 per cento (rispetto al 3,5 per cento di ottobre) e dei Paesi Bassi all'1,4 per cento (rispetto al -0,7 per cento di ottobre). (Beb)