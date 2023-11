Ex Ilva: Stefanazzi (Pd), Fitto venga in Aula, nazionalizzazione unica via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Fitto deve venire urgentemente in Aula a riferire su quanto sta avvenendo all'ex Ilva. E' una follia che il Parlamento non venga informato. La situazione sta ormai assumendo dei contorni inquietanti, che sembrano prefigurare addirittura l'ipotesi di messa in liquidazione del più grande polo siderurgico europeo. Fitto deve spiegare cosa ha promesso a Mittal, dalla stampa sembra oltre 4 miliardi per la decarbonizzazione, senza però ottenere in cambio nessun impegno e, soprattutto, il ministro deve motivare il perché il governo non dà indicazioni al socio Invitalia per convertire il prestito e nazionalizzare l'azienda. La nazionalizzazione dell'azienda è oggi l'unica soluzione per allontanare un socio che da sempre non ha alcun interesse a garantire la continuità aziendale, salvare il comparto siderurgico e posti di lavoro e avviare una reale decarbonizzazione. In assenza di questi passaggi il governo sarà responsabile della più grande crisi industriale e lavorativa che questo Paese ricordi dal dopoguerra". Lo ha detto il deputato democratico, Claudio Stefanazzi, intervenendo nell'Aula della Camera sull'ordine dei lavori. "Nei rapporti tra governo Meloni, ex Ilva e città di Taranto - ha aggiunto il parlamentare - sembra emergere un percorso predefinito verso un ineluttabile destino e cioè quello in cui Mittal chiude il suo più grande concorrente in Europa e, attraverso la ridistribuzione delle quote acciaio, diventa sostanzialmente monopolista. Prima il definanziamento da parte del ministro Fitto delle risorse contenute nel Pnrr che avrebbero dovuto garantire la decarbonizzazione. Poi l'incomprensibile passaggio di consegne tra il ministro dello Sviluppo economico e lo stesso Fitto, già oberato da tanti dossier. Poi il famoso memorandum, ancora oggi segreto, e sottoscritto senza in coinvolgimento di Invitalia; infine l'assemblea di due giorni fa in cui Mittal ha sostanzialmente annunciato che non intende partecipare all'aumento di capitale sociale. A metà di ottobre il presidente Bernabè, audito alla Camera ha ricordato che in questo momento Ilva non ha nemmeno la caparra per poter rinnovare il contatto per la fornitura di gas. Se l'azienda non ottiene rapidamente 300 milioni di euro non è in grado di assicurarsi la fornitura di gas e non può neanche far fronte ai debiti accumulati, a cominciare dagli oltre 200 milioni che deve alla Snam. Questo ha già prodotto ripercussioni clamorose rispetto al piano annunciato all'inizio dell'anno. Probabilmente Ilva - ha concluso Stefanazzi - chiuderà il 2023 con una produzione inferiore ai tre milioni di tonnellate, e cioè con il 75 per cento in meno di quello che aveva previsto come target. Non c'è più tempo da perdere". (Rin)