Corea del Sud: allevatori protestano contro divieto consumo carne di cane

- Circa 200 agricoltori sudcoreani che allevano cani destinati al consumo alimentare umano hanno manifestato oggi vicino all'ufficio presidenziale a Seoul, chiedendo al governo di abbandonare un piano che prevede la messa al bando della controversa tradizionale alimentare pluricentenaria. Decine di agricoltori, che avevano cercato guidare un camion carico di cani in gabbia sino alla strada di fronte all’ufficio presidenziale, dove intendevano liberarli, sono stati respinti dalla polizia che ha effettuato una ispezione del carico. Il Partito del potere dei nazionali del presidente Yoon Suk Yeol ha presentato un disegno di legge per vietare l'allevamento e la vendita di cani per il consumo alimentare. Il disegno di legge prevede un risarcimento finanziario per gli operatori dell’industria costretti a chiudere la loro attività entro un periodo di grazia di tre anni. Oltre 6 milioni di famiglie sudcoreane hanno cani come animali domestici in un Paese di circa 51 milioni di persone, e Yoon e sua moglie Kim Keon-hee sono proprietari di sei cani, tra cui un cane guida per ciechi e un cane da soccorso in pensione. La moglie del presidente, in particolare, ha sostenuto pubblicamente in più occasioni il movimento contro il consumo di carne di cane. Quasi i due terzi dei partecipanti a un sondaggio di Gallup Korea effettuato lo scorso anno si sono espressi contro il consumo di carne di cane, e solo l'8 per cento ha dichiarato di aver mangiato carne di cane nei 12 mesi precedenti, in calo dal 27 per cento rispetto al 2015.(Git)