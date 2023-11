Imprese: Folgiero (Fincantieri), esigenza di sviluppare sovranità tecnologica nella subacquea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la subacquea "è prima di tutto un dominio geopolitico quindi è un’esigenza fondamentale quella di sviluppare una sovranità tecnologica su un dominio che assomiglia allo Spazio quaranta anni fa". Lo ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, a margine dell'evento "Futuro in movimento - From research to business", in corso agli Ibm Studios. "Siamo la nazione che ha la maggiore vocazione al Mediterraneo, che sarà il teatro geopolitico non solo della nostra parte del mondo ma di tutto il mondo" - ha continuato Folgiero -. La subacquea è un business adiacente al nostro business, dove noi abbiamo un posizionamento storico e molto forte. Sott’acqua oggi non ci sono solo sommergibili russi e anti-sommergibili ma ci sono cavi, cavidotti, cavi elettrici, cavi di telecomunicazione.. a tendere ci sarà sempre più energia". Un altro buonissimo motivo per aumentare la sovranità tecnologica italiana nella subacquea "è quello di guardare non solo la parte militare della vicenda, ma la parte civile della vicenda, che è una caratteristica fondamentale di Fincantieri: noi siamo per metà militari e per metà civili, quindi quando si tratta di cross-fertilizzare, unire il civile e militare, validare tecnologie per renderle poi utili a requisiti diversi da quelli militari ci sentiamo chiamati in causa, nati per fare questo", ha concluso Folgiero. (Rem)