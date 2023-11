Inflazione: Panetta (Bankitalia), attuale livello tassi sufficiente a riportarla al 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle proiezioni diffuse dalla Bce “in settembre e ai dati divenuti successivamente disponibili, l’attuale livello dei tassi sarebbe sufficiente a riportare l’inflazione in linea con l’obiettivo del 2 per cento nel medio termine”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al convegno per celebrare il 60mo anniversario dalla costituzione di Iccrea. "Le condizioni monetarie dovranno rimanere restrittive per il tempo necessario a consolidare la disinflazione. La durata di questa fase dipenderà dall’evoluzione delle variabili macroeconomiche; potrebbe essere più breve qualora la persistente debolezza dell’attività produttiva accelerasse il calo dell’inflazione", ha aggiunto.(Rin)