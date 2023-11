Sardegna: nuovo logo turistico per il Comune di Muravera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra le attività previste, spiccano la creazione di un sito internet dedicato, un piano di comunicazione, la realizzazione di brochure informative, la gestione di infopoint e corsi di formazione per gli operatori turistici – ha spiegato il sindaco, Salvatore Piu - Il marchio “Muravera Welcome” sarà il volto distintivo di tutte le iniziative pubblicitarie, compresi gli eventi di rilievo come la Sagra degli Agrumi”. Dal canto suo, l'assessore al Turismo, Matteo Plaisant, ha sottolineato che “il progetto “Muravera Welcome” non si limita al solo marchio: comprende una serie di iniziative che mirano a valorizzare il territorio e a rendere Muravera una meta turistica ancor più attraente”. (Rsc)