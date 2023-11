Giustizia: Nordio, assicurare strumenti necessari a uffici giudiziari è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assicurare agli uffici giudiziari il personale e gli strumenti necessari è stata la priorità fin dai primi giorni in via Arenula". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura, presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con all’ordine del giorno: “Comunicazioni del ministro della Giustizia”. (Rin)