Latina: domiciliari non bastano a tenerlo lontano dalla ex, 29enne violento va in carcere

- Ha disatteso a tutti i precedenti provvedimenti presi dall’autorità giudiziaria per mantenerlo lontano dalla donna che molestava e, per questo, il 29enne di Formia, con diversi precedenti, è stato arrestato e portato in carcere a Cassino. L’uomo si era reso protagonista di violenze nei confronti della sua ex compagna, una donna di 35 anni domiciliata a Formia, con cui aveva intrattenuto una precedente relazione sentimentale. In particolare lo scorso 18 ottobre, il giovane aveva messo a segno una vera e propria rapina all’interno dell’abitazione della donna, causandole ferite tali da dover ricorrere alle cure mediche presso il locale ospedale “Dono Svizzero” di Formia. Le immediate attività di indagine hanno permesso ai militari della stazione di Formia di ricostruire la dinamica dei fatti e trarre in arresto in quasi flagranza l’uomo, a cui è stata comminata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del così detto braccialetto anti-stalking. (segue) (Rer)