Latina: domiciliari non bastano a tenerlo lontano dalla ex, 29enne violento va in carcere (2)

- Ciò non è bastato a frenare l’istinto violento e persecutorio dell’uomo nei confronti della donna e il 10 novembre u.s. è stato nuovamente arrestato dai militari del Norm-Sezione Radiomobile che sono intervenuti e hanno bloccato il giovane nelle immediate vicinanze dell’abitazione della vittima, in palese violazione delle prescrizioni a cui era sottoposto. Pertanto, la procura di Cassino aveva disposto gli arresti domiciliari che il 29enne ha violato lo scorso 22 novembre. I militari, infatti lo hanno fermato di rientro dalla Regione Campana a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Minturno. Per questo, il giovane è stato assicurato al carcere di Cassino. (Rer)