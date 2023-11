Spagna: ex premier Gonzalez, amnistia è "intollerabile" e può distruggere fondamenta sistema giuridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del governo spagnolo Felipe Gonzalez ha definito "intollerabile" la futura legge di amnistia che potrebbe "distruggere le fondamenta del sistema giuridico di una democrazia piena". Gonzalez lo ha affermato nel corso di un'intervista a "Ntn24", commentando il discusso accordo sottoscritto tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e le formazioni indipendentiste catalane per favorire l'investitura di Pedro Sanchez alla presidenza dell'esecutivo. "Molti cittadini continuano a pensare che l'amnistia sia un perdono, che sia come l'indulto. L'amnistia non è un perdono, è chiedere perdono a coloro che hanno commesso dei crimini, il che significa che il nostro sistema è illegittimo", ha ammonito l'ex premier socialista. "L'unica cosa che è successa è che sono mancati sette voti (quelli di Uniti per la Catalogna) e sette voti non possono avere il costo di distruggere le fondamenta di un sistema legale di una democrazia piena", ha ribadito Gonzalez. (Spm)