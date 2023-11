Pil: Panetta (Bankitalia), nel 2024 la crescita rimarrà inferiore un per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la ripresa registrata all’indomani della pandemia, "l’economia italiana è in una fase di ristagno, come del resto quella europea. Secondo le previsioni disponibili, l’attività produttiva dovrebbe accelerare nei prossimi mesi; nel 2024 la crescita rimarrebbe inferiore all’1 per cento". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al convegno per celebrare il 60mo anniversario dalla costituzione di Iccrea.(Rin)