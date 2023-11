Moldova: presidenza Repubblica, beneficeremo di un nuovo meccanismo di sostegno Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova beneficerà di un nuovo meccanismo di finanziamento e sostegno per la resilienza e sostenibilità da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha reso noto la presidenza della Repubblica moldava in un comunicato stampa. Il meccanismo sosterrà gli sforzi delle istituzioni nella gestione delle sfide climatiche e del rafforzamento della sicurezza energetica. Secondo quanto riporta il comunicato, il capo dello Stato Maia Sandu ha avuto un incontro con il vicedirettore del dipartimento europeo dell’Fmi, Mark Horton, e il direttore esecutivo Paul Hilbers. Durante il colloquio, le parti hanno discusso della situazione in Moldova e nella regione e dei recenti sviluppi economici. Sandu ha sottolineato che un ambiente economico stabile e sostenibile contribuisce allo sviluppo economico, garantisce il benessere delle persone e facilita il processo di adesione all'Unione europea. (Rob)