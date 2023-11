Istat: Damiani (FI), dati occupazione fotografano successo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tasso di occupazione più alto dal 1977, con quasi 500 mila occupati in più rispetto allo scorso anno. E un lavoro di qualità, per la stragrande maggioranza fatto di dipendenti permanenti. E' la fotografia del successo del governo Meloni e della sconfitta di chi professava sfracelli e ancora oggi scende in piazza criticando politiche che stanno dando ottimi frutti". Lo dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani. "Le scelte messe in campo dall'esecutivo, ispirate al sostegno all'occupazione piuttosto che all'assistenzialismo, al supporto alle aziende invece che all'ostilità preconcetta nei confronti di chi fa impresa e crea ricchezza, vanno nella giusta direzione. E non siamo noi a dirlo: lo dicono i fatti. Continueremo a sostenere i grandi sforzi del nostro sistema produttivo, come stiamo facendo da ultimo con la Zes unica per il Mezzogiorno e la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi", conclude. (Rin)