G20: Modi, presidenza indiana ha “rivitalizzato il multilateralismo”

- La presidenza indiana del G20 ha ottenuto “risultati straordinari” e che “avranno risonanza negli anni a venire”: “ha rivitalizzato il multilateralismo, amplificato la voce del Sud del mondo, sostenuto lo sviluppo e combattuto per l’emancipazione delle donne”. Lo ha scritto il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in un articolo di congedo, nell’ultimo giorno della presidenza, che da domani spetterà al Brasile. Il premier ha sottolineato che l’India ha assunto la responsabilità della presidenza in un contesto globale segnato da molteplici sfide – pandemia di Covid-19, minacce climatiche, instabilità finanziaria e indebitamento dei Paesi in via di sviluppo, conflitti – e ha guidato le discussioni sulle questioni geopolitiche e il loro impatto sulla crescita economica e lo sviluppo. Il primo ministro indiano ha rivendicato con orgoglio l’adozione di 118 documenti, in “netto aumento rispetto al passato”, e soprattutto della Dichiarazione di Nuova Delhi, con cui si è concluso il vertice dei leader del 9 e 10 settembre. (segue) (Inn)