G20: Modi, presidenza indiana ha “rivitalizzato il multilateralismo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India, ha aggiunto Modi, ha presentato un piano d’azione per accelerare i progressi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile; ha promosso, con il Digital Public Infrastructure Repository, “un passo significativo nella collaborazione tecnologica globale”; ha inserito nella dichiarazione congiunta finale il “Patto per lo sviluppo verde”; ha lanciato l’Alleanza globale per i biocarburanti (Gba). Inoltre, ha concluso il premier indiano, il Nord del mondo è stato sollecitato a contribuire allo sviluppo con un “sostanziale sostegno finanziario e tecnologico”; è stata evidenziata l’importanza di migliorare le banche multilaterali di sviluppo e l’uguaglianza di genere è stata messa “al centro” della dichiarazione finale. (Inn)