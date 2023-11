Legge Bilancio: Castellone (M5s), Ocse inchioda Meloni su crescita zero e aumento debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche l'Ocse non può fare a meno di inchiodare il governo Meloni su crescita zero, aumento del debito, bassi salari dei lavoratori italiani. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha certificato per quest'anno un misero e stentato +0,7 per cento del Pil, stessa identica previsione per l'anno prossimo, alla faccia del +1,2 per cento velleitariamente previsto dal governo". Lo comunica in una nota Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. "Cosa significa crescita zero? Significa un Paese fermo, sull'orlo della stagnazione, un Paese in cui ci saranno sempre meno risorse da mettere in campo per proteggere famiglie, lavoratori, imprese e supportarne lo sviluppo. E significa anche che il rapporto tra debito pubblico e Pil è inesorabilmente destinato a crescere, proprio a causa della striminzita crescita. E pensare che Giorgia Meloni e il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, ripetono da settimane la litania di una Legge di bilancio responsabile e seria. Ma è responsabile fermare un paese che nel biennio precedente era cresciuto del 12 per cento e il cui debito era diminuito di 15 punti in tre anni? E' responsabile fare cassa tagliando le pensioni a milioni di italiani, tagliando la sanità pubblica, calando la scure sugli investimenti, introducendo 2 miliardi di euro di nuove tasse su culle, donne, case e contemporaneamente regalando alle banche quegli stessi 2 miliardi con la possibilità di non pagare la tassa sugli extraprofitti? Per il M5s è semplicemente irresponsabile", conclude. (Com)