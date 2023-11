Giustizia: Nordio, garantire funzionamento giurisdizione è nostro primo dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garantire il funzionamento della giurisdizione, perché sia in grado di rispondere alla domanda di giustizia, è nostro primo dovere. Solo così il cittadino sentirà le leggi dello Stato, come 'le sue leggi, come scaturite dalla sua coscienza' e ne avrà fiducia. E questo, per riprendere ancora le parole di uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei, 'vuol dire libertà e vuol dire democrazia'". Lo ha segnalato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura, presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con all’ordine del giorno: “Comunicazioni del ministro della Giustizia”.(Rin)