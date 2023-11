Conti pubblici: Panetta, va ridotto debito, rende nostra economia vulnerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico "va ridotto" in rapporto al prodotto. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al convegno per celebrare il 60mo anniversario dalla costituzione di Iccrea. "Un debito elevato sottrae risorse alle politiche anticicliche, agli interventi sociali e alle misure in favore dello sviluppo - ha spiegato -. Accresce il costo dei finanziamenti per le imprese private, riducendone la competitività e l’incentivo a investire; rende la nostra economia e in ultima istanza l’intero paese vulnerabili ai movimenti erratici dei mercati finanziari. Il peso del debito opprime l’economia italiana da troppi anni. Dobbiamo liberarcene evitando gli errori del passato, agendo sia sul fronte della finanza pubblica sia su quello della crescita", ha evidenziato.(Rin)