Reddito cittadinanza: Pirro (M5s), piattaforma governo flop, in migliaia senza un euro

- "Ci sono decine di migliaia di ex percettori di Reddito di cittadinanza a cui il governo ha tolto il sussidio che, nonostante stiano frequentando i corsi di formazione, non stanno ricevendo un euro e si trovano nello sconforto più totale. È l'ennesimo fallimento di questo governo che, in preda a una furia ideologica senza precedenti, ha smantellato una misura di protezione sociale senza mettere in campo le adeguate contromisure". Lo afferma in una nota la senatrice del M5s in X commissione Elisa Pirro. "Incredibile, ad esempio, che il database pubblico Siisl non mandi le domande ai Centri per l'impiego, che ancora oggi le Regioni governate dagli stessi che a Roma sostengono l'esecutivo di Giorgia Meloni lasciano abbandonati al loro destino. Abbiamo presentato un emendamento alla Manovra per ripristinare il Rdc proprio per rimediare a questo scempio", conclude. (Com)