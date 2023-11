Austria-Repubblica Ceca: premier Fiala lunedì a Vienna per incontrare omologo Nehammer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Repubblica Ceca Petr Fiala sarà lunedì in visita in Austria, dove incontrerà il cancelliere Karl Nehammer. Lo ha reso noto il governo di Praga con un comunicato stampa. Fiala e Nehammer parleranno della situazione migratoria in Europa, dell’allargamento dell’Unione europea, della guerra in Ucraina e della cooperazione in tema di trasporti ed energia. A Vienna è previsto anche un incontro di Fiala con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen. (Vap)