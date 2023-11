Pil: Panetta (Bankitalia), alzare produttività investendo in innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia “l’obiettivo di innalzare la produttività richiede cambiamenti in più ambiti. Investire in innovazione è il punto di partenza dei necessari interventi, ma non riduce l’urgenza di altre misure. La produttività di un sistema dipende da molteplici fattori quali la qualificazione della forza lavoro, il funzionamento del sistema finanziario, il grado di concorrenza, le regole del mercato del lavoro, il funzionamento dell’amministrazione pubblica, in particolare nel campo della giustizia”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al convegno per celebrare il 60mo anniversario dalla costituzione di Iccrea.(Rin)