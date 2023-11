Ue: Michel, giunto il momento di creare una vera unione della difesa europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento di creare una vera e propria unione della difesa europea. A dirlo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso del suo intervento alla Conerenza annuale dell'Agenzia europea della difesa (Eda), a Bruxelles. "Dovrebbe essere abbinata al mercato della difesa europeo e dovrebbe concentrarsi su due obiettivi per il futuro. In primo luogo, il nostro sostegno militare concreto al popolo ucraino, perché la sicurezza dell'Ucraina è la nostra sicurezza. In secondo luogo, dobbiamo rendere la nostra difesa europea più forte adesso, domani e in futuro", ha detto Michel. "Il popolo ucraino, mentre parliamo, sta combattendo per una patria libera e sovrana, ma sappiamo che sta combattendo anche per il nostro valore comune, per un continente europeo pacifico, democratico e prospero"; ha aggiunto. "Finora, insieme ai nostri Stati membri, abbiamo fornito all'Ucraina un'assistenza militare senza precedenti, 27 miliardi di euro attraverso lo Strumento europeo per la pace e la nostra missione di assistenza militare. Ma sappiamo tutti che dobbiamo fare di più: più missili, più munizioni, più sistemi di difesa aerea e più velocemente. Questo è un obbligo nei confronti del popolo ucraino, ma anche dei nostri cittadini. Proteggendo l'Ucraina proteggiamo noi stessi", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)