Ue: Michel, giunto il momento di creare una vera unione della difesa europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro continuo e forte sostegno invia anche un segnale ai nostri partner, in particolare ai nostri alleati americani, un chiaro segnale che prendiamo la nostra sicurezza più seriamente che mai", ha precisato il presidente del Consiglio europeo nel suo intervento. Lo strumento europeo per la pace rimarrà fondamentale per la nostra assistenza militare. L'abbiamo già rifinanziato due volte, ma sono rimaste poche scorte da donare. A mio parere, dovrebbe evolvere verso un maggior numero di acquisizioni e acquisti e verso un maggior sostegno all'industria europea della difesa, che sarà sempre più il motore della nostra sicurezza, e intendo inserirlo nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo"; ha concluso. (Beb)