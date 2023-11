Giustizia: Foti (Fd'I), su vicenda Delmastro nutriamo tranquillità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, "sulla vicenda che coinvolge il sottosegretario Delmastro, nutre molta tranquillità. Tradizionalmente la pubblica accusa si oppone alla difesa: in questo caso sosterranno la stessa tesi, cioè che non c'è reato, come ribadito ieri dal pubblico ministero in udienza, ma il Giudice per l'udienza preliminare, com'è nel suo diritto, ha deciso in un altro modo. A quanto pare, per la sinistra non vale neanche la sentenza di primo grado vale, ma vale solo la richiesta di rinvio a giudizio. La mozione di censura è stata presentata dall'opposizione sei mesi fa e non l'hanno mai fatta discutere. Per questo, la ricostruzione della sinistra fa acqua da tutte le parti". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, ospite della trasmissione "Agorà", in onda su Rai3. (Rin)