Protezione civile: Musumeci, droni e satelliti possono migliorare prevenzione incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- I droni, i satelliti e i sistemi di rilevamento remoto possono migliorare la capacità preventiva e di intervento per contenere gli effetti degli incendi. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci all’evento “Meeting on wildfires and floods in 2023”. “Occorre rafforzare le misure di risposta nelle aree boschive e quest’obiettivo deve impegnare ogni singolo Stato membro e complessivamente il meccanismo unionale”, ha detto il ministro. (Res)