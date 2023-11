Kissinger: Mulè (FI), sua scomparsa è perdita per tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "La scomparsa di Henry Kissinger è un'incolmabile perdita per tutto il mondo, che grazie alle sue sopraffine qualità politiche e diplomatiche, per oltre cinquant'anni, si è potuto avvalere di un' uomo equilibrato e straordinariamente lungimirante, capace di far dialogare ideologie e nazioni che senza il suo apporto mai si sarebbero sedute allo stesso tavolo. Condoglianze a tutto il popolo americano". Lo scrive, sui suoi canali social, il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. (Rin)