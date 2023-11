Protezione civile: Musumeci, importante impegno raddoppio flotta Ue, auspichiamo sblocco produzione Canadair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La flotta europea antincendio boschivo rappresenta un importante asset per il Meccanismo di protezione civile e l’Italia accoglie con favore l’impegno a raddoppiarne le capacità in tempi rapidi. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci all’evento “Meeting on wildfires and floods in 2023”. “Anche l’Italia attraverso l’adesione al progetto Rescue Proper ha l’obiettivo di guardare al potenziamento della flotta e grazie ai finanziamenti della Commissione Ue sta svolgendo un ruolo assai impegnativo nel rafforzamento della flotta. L’auspicio è che la produzione di Canadair possa presto sbloccarsi”, ha detto il ministro. (Res)