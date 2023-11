Treviso: Gdf sequestra tre rolex contraffatti all'aeroporto Canova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle dogane e dei monopoli in servizio presso l'Ufficio delle dogane di Treviso e le Fiamme gialle del Comando provinciale di Treviso hanno sequestrato presso l'aeroporto Antonio Canova tre rolex contraffatti, comprensivi di custodia e certificati di garanzia falsi appartenenti cittadino slovacco residente in Austria di rientro da una breve vacanza in Albania. L'uomo avrebbe acquistato questi e altri prodotto presso il mercato rionale di Tirana per farne regalo alla famiglia. È stato sanzionato per incauto acquisto con una sanzione amministrativa fino a 7.000 euro. La merce verrà distrutta a sue spese. (Rev)