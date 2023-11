Protezione civile: Musumeci, dialogo con azienda privata su velivolo più efficace dei Canadair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è impegnata in un progetto con un’azienda privata italiana per realizzare un velivolo che dovrebbe essere quattro volte più efficace dei Canadair nel contrasto agli incendi. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci all’evento “Meeting on wildfires and floods in 2023”. “Un velivolo multiuso, multiruolo e disegnato principalmente per essere almeno quattro volte più efficace nella lotta agli incendi boschivi rispetto ai Canadair. Il governo italiano guarda con estremo interesse a quest’iniziativa industriale che, se dovesse rivelarsi solida, potrebbe rendere disponibilità già nel 2030 i suoi primi velivoli anfibi”, ha aggiunto. "L'importante è integrare le nostre flotte contro gli incendi boschivi, oramai assai deficitarie e che spesso diventano l'unico messo per contenere le fiamme laddove i mezzi terrestri non possono arrivare", ha concluso Musumeci. (Res)