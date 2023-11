Roma: al via Festival del Mare, 87 per cento italiani ritiene ruolo Paese strategico in Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Ha preso il via nella sede della Camera di Commercio di Roma il Festival del Mare. Nel corso dell'evento sarà presentata la ricerca internazionale condotta dall'istituto Piepoli per la Camera di Commercio di Roma in merito alla centralità della Capitale e dell'Italia nel Mar Mediterraneo. Si tratta di un'indagine basata su 3 mila interviste condotte in sei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo - Italia, Francia, Grecia, Algeria, Marocco e Tunisia - per capire meglio la centralità e la strategicità di Roma e dell'Italia nel mare. In particolare, secondo quanto emerge dall'indagine, l'87 per cento degli italiani ritiene che Roma e l'Italia si trovino in una posizione geografica strategica. In generale, invece, tra i cittadini dei sei Paesi intervistati l'85,6 per cento ritiene strategica la posizione dell'Italia e della sua Capitale nel Mediterraneo. Prima classificata la Tunisia, che ha una posizione strategica secondo il 91 per cento degli interrogati. Sul podio anche l'Algeria (89 per cento). Seguono Marocco (85 per cento), Grecia (83 per cento) e Francia (79 per cento). (Rer)