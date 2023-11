Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 10:30, Palazzo Civico, Sala Colonne: la vicesindaca Favaro e la presidente del Consiglio Comunale Grippo partecipano all'incontro "Progetti per il territorio" premiazione Istituto Istruzione Superiore "Amedeo Avogadro" organizzata dall'Associazione Consiglieri Emeriti di TorinoOre 11:30, Grattacielo Intesa Sanpaolo: gli assessori Foglietta, Rosatelli, Mazzoleni e Tresso intervengono alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Oltre le barriere"Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni V e I. Odg: Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Documento Unico di Programmazione (DUP 2024-2026. Illustrazione per le materie di competenza dell'assessore Carretta: Sport, Attivita' ed Impiantistica Sportiva a Carattere Territoriale a Valenza Cittadina e Relative Concessioni; Promozione Sportiva,Tempo Libero, Spettacoli Viaggianti,Turismo,Grandi EventiOre 12, Enviroment Park: l'assessora Foglietta partecipa all'evento in chiusura alla campagna di sensibilizzazione sui RAEE dedicato alle scuole "Riciclare i RAEE è una bella storia!"Ore 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissione Controllo di gestione. Odg: aggiornamento sulla situazione "orti urbani". (la seduta non è pubblica)Ore 14:30, Palazzo civico, sala Orologio: riunione della II Commissione. Odg: Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Documento Unico di Programmazione (DUP 2024-2026. Illustrazione per le materie di competenza dell'assessora Foglietta Relative a Piano Trasporti - Piano Del Traffico E Parcheggi - Provvedimenti Amministrativi di ViabilitaOre 15, OGR, corso Castelfidardo: l'assessora Pentenero partecipa alla Convention CSIOre 16:30, Palazzo civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni VI e III. Odg:i progetti di Torino Social Impact in collaborazione con la Città di TorinoOre 17, Assessorato allo Sport, via Corte d'Appello 16: l'assessore Carretta premia la squadra dell'HCU Rassemblement U14 seconda classificata al Campionato Italiano di categoria. (Rpi)