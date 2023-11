Ue: commissario Lenarcic, crisi climatica si sta acuendo ma siamo preparati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi climatica si sta acuendo ma l’Union europea è preparata. Lo ha detto il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, all’evento “Meeting on wildfires and floods in 2023”. “Quest’anno nessuna richiesta di assistenza mediante il meccanismo europeo di protezione civile è rimasta senza risposta. Siamo stati in grado di gestire l’aumento dei disastri naturali. Ora dobbiamo assicurarsi che l’anno prossimo possiamo fare lo stesso”, ha detto il commissario. “Dobbiamo aumentare la resilienza dell’Europa e rafforzare le nostre capacità di prevenzione, preparazione e risposta”, ha continuato. Lenarcic ha ammesso che, comunque, occorre riconoscere che il Meccanismo è sotto sempre maggiore pressione. “Siamo pronti. Eravamo pronti quest’estate”, ha dichiarato. (Res)