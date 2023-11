Lavoro: Istat, ad ottobre +27 mila occupati, tasso occupazione sale al 61,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2023, rispetto al mese precedente, aumentano gli occupati e i disoccupati mentre gli inattivi diminuiscono. Lo riferisce l'Istat. L’aumento dell’occupazione (+0,1 per cento, pari a +27 mila unità) è diffuso tra uomini, donne, dipendenti permanenti e in tutte le classi d’età tranne i 35-49enni che risultano sostanzialmente stabili; in calo i dipendenti a termine e gli autonomi. Il tasso di occupazione sale al 61,8 per cento (+0,1 punti). Anche la crescita del numero di persone in cerca di lavoro (+2,3 per cento, pari a +45 mila unità) coinvolge sia gli uomini sia le donne e riguarda tutte le classi d’età a eccezione dei 35-49 che registrano un lieve calo. Il tasso di disoccupazione totale sale al 7,8 per cento (+0,1 punti)[1], quello giovanile al 24,7 per cento (+1,5 punti). Il calo del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6 per cento, pari a -69 mila unità) si registra tra uomini e donne e per tutte le classi d’età tranne gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività scende al 32,9 per cento (-0,2 punti). Confrontando il trimestre agosto-ottobre 2023 con quello precedente (maggio-luglio), si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,4 per cento, per un totale di 104 mila occupati. La crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa all’aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,3 per cento, pari a +6 mila unità) e alla diminuzione degli inattivi (-0,9 per cento, pari a -116 mila unità). Il numero di occupati, a ottobre 2023, supera quello di ottobre 2022 del 2,0 per cento (+458 mila unità). (segue) (Rin)