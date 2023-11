Donbass: Zelensky, la regione sarà più difficile da liberare dal punto di vista psicologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione ucraina del Donbass sarà più difficile da liberare psicologicamente, tenendo conto della mentalità dei residenti locali. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha tenuto ieri un incontro con gli studenti della città di Mykolaiv. Il video dell'incontro è stato diffuso oggi dall'ufficio stampa di Zelensky. Secondo il leader ucraino, il processo psicologico della liberazione del Donbass sarà più complicato, perché si tratta di una regione dove le ostilità proseguono già per 10 anni, e "gran parte di questo territorio è stato occupato e il più militarizzato possibile". "Può succedere che liberiamo i territori prima di queste persone. Ad esempio, se prendiamo il Donbass, le persone vivono lì per 10 anni, vivono in uno spazio diverso ed è un processo lungo. Può essere diverso. Credo che sarà più difficile con il Donbass", ha osservato il leader ucraino. "Una volta i partner mi hanno detto: sarà quasi impossibile per te restituire la Crimea e sarà molto difficile restituire il Donbass. E secondo me, se parliamo di persone, i territori tornano con le persone, ma se le persone non lo vogliono, allora sarà molto difficile", ha aggiunto il capo dello Stato ucraino. Il presidente ha sostenuto inoltre che la penisola di Crimea "sta aspettando il ritorno" all'Ucraina. (Kiu)