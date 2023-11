Vietnam-Turchia: visita Pham Minh Chinh, focus su cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricevuto da Erdogan, Pham ha esortato la Turchia a facilitare l’importazione di beni vietnamiti come le calzature, i prodotti agricoli e dell’acquacoltura, e ha auspicato più investimenti da parte delle imprese turche, in particolare nell’idrogeno, nelle infrastrutture e nella logistica. Tra gli altri settori di interesse sono stati indicati l’industria alimentare halal (conforme ai precetti islamici), l’agricoltura, l’istruzione e la formazione. Il premier vietnamita, infine, ha invitato il presidente turco in visita ad Hanoi l’anno prossimo, invito che è stato accettato. In occasione dell’incontro il primo ministro del Vietnam ha annunciato una donazione di 500 mila dollari per aiuti umanitari ai palestinesi della Striscia di Gaza attraverso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). (Fim)