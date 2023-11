Taiwan: Cina intensifica attività militari in vista delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forze armate della Cina hanno intensificato le sortite militari nei pressi di Taiwan in vista delle elezioni presidenziali che saranno disputate il prossimo 13 gennaio. Stando a quanto riferito dal ministero della Difesa di Taipei su X (ex Twitter), la Cina ha inviato oggi nello Stretto 12 aerei e cinque navi da guerra. Dall'inizio del mese, oltre 326 aerei e 171 navi da guerra cinesi sono stati rilevati nei pressi di Taiwan, che risponde alle sortite schierando aerei, navi e sistemi missilistici terrestri. Le elezioni presidenziali del prossimo gennaio vengono seguite con grande attenzione dal Partito comunista cinese, che in questi mesi ha rivolto duri attacchi ai candidati del Partito progressista democratico (Dpp, al governo). I candidati alla presidenza e alla vicepresidenza, rispettivamente Lai Ching-te e Hsiao Bi-khim, sono stati più volte definiti dalla Cina "un duo indipendentista" e accusati di avere irrigidito le relazioni attraverso lo Stretto. (segue) (Cip)