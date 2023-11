Cina: Xi Jinping conclude visita a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha concluso ieri un viaggio di due giorni a Shanghai, il primo condotto nella metropoli orientale dal novembre 2020. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che il presidente cinese ha visitato la Borsa dei futures, una mostra sulle innovazioni tecnologiche e un complesso edilizio sovvenzionato dal governo. Ad accompagnare Xi nella trasferta ci sono stati Cai Qi, a capo del segretariato del comitato centrale del Partito comunista, il vicepremier He Lifeng, il segretario del Partito comunista di Shanghai Chen Jining e il sindaco Gong Zheng. La visita ha coinciso con il decimo anniversario della Zona di libero scambio di Shanghai, vero e proprio banco di prova per le riforme economiche nazionali. Pur ospitando la più grande comunità imprenditoriale straniera della Cina, la metropoli ha registrato un progressivo calo della fiducia e degli investimenti da parte delle aziende straniere, complici le ferree chiusure per contenere il Covid-19, la fragilità del settore immobiliare e la stretta normativa sull'industria dell'alta tecnologia.(Cip)