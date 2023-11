Kissinger: Scholz, ha plasmato la politica estera come pochi altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henry Kissinger “ha plasmato come pochi altri la politica estera” degli Stati Uniti. È quanto afferma il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un messaggio pubblicato su X in occasione della scomparsa dell’ex segretario di Stato ed ex consigliere per la Sicurezza nazionale. Scholz aggiunge che l’impegno di Kissinger “a favore dell'amicizia transatlantica tra Stati Uniti e Germania fu significativo”. Inoltre, l’ex segretario di Stato degli Usa “rimase sempre vicino alla sua patria tedesca”. Con la scomparsa di Kissinger, conclude Scholz, “il mondo perde un diplomatico speciale”. (Beb)